高少凡：美無論誰當選 台或淪為被剝削對象

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中10月29日電（記者 方敬為）美國共和黨總統候選人特朗普再次於專訪中公開主張台灣應付給美國保護費，並批評台灣搶走美國晶片生意。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，特朗普二度有相關論述，且是在選前一周發出，顯然是打算與民主黨對手賀錦麗做出區隔，特朗普相關宣告形同視台灣為籌碼，只要利於美國，台灣可以被交易，相關概念在美國內部有不少人認同。



高少凡認為，特朗普多次強調其上任後就要結束俄烏戰爭，並且對於民主黨當前的國安策略嗤之以鼻，許多保守派美國人也認為應該回歸內政，對民主黨做法相當詬病，目前特朗普與賀錦麗的選情膠著，將台灣視為籌碼的概念，不排除也會影響到民主黨的政策方針，無論是誰當選，台灣可能都難免淪為被交易、剝削的對象；但相較而言，他認為特朗普當選，對台海兩岸走向會是相對較好的結果。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



根據《美聯社》報導，特朗普25日在德州奧斯汀錄製全球熱門Podcast節目《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience），針對選舉議題，特朗普重申對2020年大選的不滿；此外，針對美國半導體產業議題，他直言“台灣偷走了美國的晶片業務。他們想要我們保護他們，但又沒有為了這些保護付錢，暴民都會要你付錢，對吧？”這是特朗普繼今年6月下旬接受彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）訪問後，再次有相關論述。



高少凡表示，特朗普二度在媒體上主張台灣應該支付美國保護費，並且批評台灣搶了美國的晶片生意，顯然，特朗普已宣告未來上任後，對台將採取利益為導向的交往，也就是將台灣視為籌碼。



高少凡觀察，特朗普透過媒體宣傳採取“兩段式”策略，在賀錦麗民調上揚、特朗普屈居下風時，其不接受主流媒體採訪，而是透過更貼近支持者取向的小眾媒體，鞏固基本盤；當賀錦麗的聲勢下滑，雙方民調回到五五波的態勢後，特朗普則改為接受主流媒體採訪。這次在選前一周上全球熱門的Podcast節目，發表相關倡議，就是要在最後衝刺階段，產生最大的號召力。

