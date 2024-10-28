台“國發會”：9月景氣燈號轉弱為黃紅燈

9月景氣對策信號為代表景氣轉向的黃紅燈，綜合判斷分數為34分。（照片：台“國發會”網站） 中評社台北10月28日電／台“國發會”28日發布9月景氣對策信號（景氣燈號），綜合判斷分數為34分，較上月減少5分，對應的燈號從代表景氣“熱絡”的紅燈，變為代表景氣“轉向”的黃紅燈。



“國發會”經濟發展處處長邱秋瑩表示，受國際需求疲弱、油價下跌等影響，傳統產業外銷動能平疲，復甦腳步顛簸，是分數下跌主因，加上高基期因素，致海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額轉為綠燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈。



9月景氣燈號轉為黃紅燈，但邱秋瑩指出，領先、同時指標仍分別連11個月、17個月上升，累積上升幅度為4.62及13.08個百分點，簡言之，半導體、AI主導台灣景氣復甦，景氣仍處於復甦軌道中，成長動能延續，這也說明IMF上周上修台灣今年經濟成長率從原本3.1%到3.7%，中經院也上修今年至3.96%的原因。



美總統大選結果將出爐，邱秋瑩觀察，選前傳產接單偏保守，廠商多在觀望，因為結果將牽動廠商未來的投資佈局。



展望未來，隨AI應用持續拓展，帶動台灣電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季之備貨需求，將有助出口動能延續；投資方面，台灣半導體供應鏈持續擴增高階產能，加上國際指標大廠相繼來台設立研發或資料中心，以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行，均可挹注投資動能。



消費方面，台灣景氣好轉有助帶動企業調薪及獎金發放，加上政府持續推動各項減輕民眾負擔措施，均有助提升民眾消費能力與意願。



“國發會”表示，仍須密切關注美國總統大選、全球貿易壁壘、中東地緣政治紛擾等不確定因素對台灣景氣之影響。