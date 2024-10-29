台中本草圖繪特展　呈現中醫藥材之美

台中中國醫藥大學“立夫中醫藥博物館”開辦“本草圖繪”特展。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月29日電（記者 方敬為）台中中國醫藥大學“立夫中醫藥博物館”開辦“本草圖繪”特展28日揭幕，由台灣自然科學博物館出借科學繪圖競賽作品，以中醫藥材為主題，展示多幅栩栩如生的科學繪圖，接合科學與美學，讓觀眾以不同角度探索中醫科學及文化。



“本草圖繪－傳統與現代科學繪圖的美學”特展28日在中國醫藥大學“立夫中醫藥博物館”舉行開幕式，中國醫藥大學副校長蔡輔仁主持特展開幕致詞表示，在攝影技術發達之前，科學的探索需要依靠繪圖，一張生動有趣的繪圖，敘事一目瞭然，在自然科學的領域，科學繪圖不僅僅是藝術表現，更是一項重要的研究工具。不僅提供了詳細的科學資料，還展現了繪者的藝術才華，讓作品更加生動。



本次特展由中國醫藥大學與自然科學博物館攜手合作，借展科博館“科學繪圖競賽”中脫穎而出的優秀作品，並以中藥材為主題，選定多幅作品展示，無論是栩栩如生的動物，還是細緻入微的植物，都讓人驚嘆不已。



除了展覽上述作品，現場還推出科學繪圖課程，讓參觀民眾親身體驗科學繪圖的樂趣，並將學員的創作成果作為本次特展的展品。展品包括中醫藥用植物、動物圖繪，觀眾能藉此學習如何描繪中醫藥用植物、動物，探索它們的生長過程、特徵、構造和生長習性。