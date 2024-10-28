黑面琵鷺來了！高雄茄萣濕地秋季瘋賞鳥

嬌客“黑面琵鷺”乘著秋風，飛來高雄報到。（高雄市茄萣區觀光發展協會提供） 中評社高雄10月28日電／嬌客“黑面琵鷺”乘著秋風，飛來高雄報到！為這座城市帶來生機盎然的賞鳥季。高雄市工務局長楊欽富指出，每年十月，這些優雅的候鳥會自北方南下，在茄萣濕地展開越冬生活。目前已有五、六百隻雁鴨群聚於茄萣濕地，隨著氣溫逐漸轉涼，預計更多的候鳥將陸續抵達，帶動這片濕地生態的熱鬧與豐富。



楊欽富表示，高雄市政府積極致力於茄萣濕地的生態保育，為候鳥提供穩定的棲息環境，同時呼應聯合國永續發展目標 (SDGs) 的第6項“淨水及衛生”和第15項“保育陸域生態”。茄萣濕地因其豐富的生態系統，吸引了各種鳥類每年定期遷徙而來，尤其在秋冬季節，大批黑面琵鷺飛來過冬，成為濕地上一道亮麗的風景。特別是全球數量稀少、僅剩不到千隻的青頭潛鴨，也在這片濕地現身，讓賞鳥的民眾驚喜萬分。



而時序未入冬，“雁鴨科”紛紛來報到，高蹺鴴站第一排，湖面上還有白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨，生態島已熱鬧非凡，還有幾隻第一批抵達的黑面琵鷺混在裡面。活潑的小家伙在濕地中嬉戲玩耍，吱吱喳喳的聲音彷彿在宣告候鳥季的正式開啟。



高雄市公園處呼籲，茄萣濕地優質的環境，守護著來自全球南北兩路的水鳥，黑面琵鷺在天空翱翔，象徵著候鳥季正式開打。民眾至茄萣濕地賞鳥時，請保持適當距離，秉持“不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐”等原則，離開時也請勿遺留任何垃圾，共同守護地球珍貴的自然資源，並維護永續生態，為地球的未來貢獻一份力量！