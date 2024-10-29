王金平要開線上課程　議員宋立彬：嗅到機會

國民黨籍高雄市議員宋立彬在高雄市議會中庭受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平近期要開線上課程教“談判協調”引發關注。國民黨籍高雄市議員宋立彬接受中評社訪問分析，脈絡當然會與明年主席改選鋪陳有關，黨內“大人”可選的寥寥無幾，候選人兼主席的氛圍也不一定成形，這些都是“機會”，本土派也需要推人，王金平可能受鼓舞或有想法都很正常，甚至也應該要有，目前看來個人成分因素較重，還要再觀察後續發展。



宋立彬，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，宋立彬來自政治家族，父親是縣市合併之前的前縣議員宋萬春，其父雖淡出政壇但在高雄梓官區根底深厚。



現年83歲的王金平，1999年當選“立法院院長”長達17年，是“國會”全面改選後任期最長的“院長”，素有“公道伯”、“喬王”之稱，2020年“立委”任期結束後淡出政壇第一線。而王金平近日在數位課程平台“ShiFu”推出線上課程，主題為“談判協調課”，線上課程將於29日開放預購，所有收入將全數作為公益用途。



宋立彬表示，王金平退出政壇多年，也沒參加重要的選舉，近日突然網路上行銷引起許多討論，當然政治並沒有分年紀，任何時間想付出都可以，而且王金平是國民黨的重要資產，願意出來做一點事，或為國民黨打拼，都是一件好事。藍營擔任“立法院長”比較中性，反倒綠營都偏向執政黨，因此王來開課更有說服力。



是否與未來選舉有關？宋立彬表示，最近的選舉是明年的主席改選，當然很多政治人物做事情都會有鋪陳或一定的脈絡，也有可能是想為2026選舉付出心力，都會有很大的關係。他也說，一般政治人物都不甘寂寞，或者也受到旁邊的人鼓舞有關，而王金平代表本土派，與雲林張榮味都是農會系統，關係也都不錯。

