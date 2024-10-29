中評鏡頭：啦啦隊夯　代言高雄馬大跳三振舞

2025高雄富邦馬拉松找啦啦隊員代言，記者會上大跳很夯的“三振舞”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月29日電（記者 蔣繼平）台灣近年颳起啦啦隊炫風，也吹起韓籍隊員熱潮。一年一度的高雄富邦馬拉松將於明年1月11、12日登場，高雄市運動發展局28日舉辦記者會宣傳報名倒數兩天，並公布韓籍的台鋼雄鷹啦啦隊員朴旻曙、富邦悍將啦啦隊員慈妹擔任代言人，現場大跳“三振舞”，吸引粉絲及媒體拍攝。



2025高雄富邦馬拉松將於明年1月11、12日登場，11日是3公里休閒組，以恐龍親子變裝嘉年華和寵物路跑嘉年華為號召，可全家大小甚至帶著寵物一同跑步，也有“最速恐龍爭霸賽”；12日則是全馬組與半馬組正式登場。賽事起終點都在高雄世運主場館外的世運大道。



高雄富邦馬拉松報名開放至10月30日為止，目前報名人數已突破1萬1千人。高雄市運動發展局28日下午在高雄市苓雅運動中心中庭舉辦“2025高雄富邦馬拉松代言暨宣傳記者會”，找來韓國籍啦啦隊成員朴旻曙與富邦啦啦隊成員慈妹擔任代言人，兩人都將參加3公里休閒組。



24歲的朴旻曙是韓國首爾友利銀行職業排球啦啦隊、韓國水原足球俱樂部和台灣台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成員。26歲的慈妹，本名彭翊慈，目前是富邦悍將FUBON ANGELS啦啦隊成員。另外，FUBON ANGELS韓籍啦啦隊員南珉貞，剛好人在高雄，情義相挺協助宣傳。