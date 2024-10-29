郭育仁：對特朗普來說　台灣沒這麼重要

郭育仁認為，特朗普提到對台灣要收保護費，是選舉競選語言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）美國大選即將在兩週後進行，共和黨候選人特朗普再度提及台灣需要交保護費的議題。“國策院”副院長、中山大學亞太區域研究所所長郭育仁接受中評社訪問時提到，特朗普在上次美國總統任期就是對台灣軍售最多的美國總統，特朗普已經說過要台灣多買武器。但是實際軍費一定會先針對美國在歐洲駐軍經費以及韓國駐軍費用。他也認為，對特朗普來說，台灣順序沒有這麼前面，台灣對於特朗普來說沒有這麼重要，就是選舉之間的競選語言。



特朗普接受美國熱門podcast節目The Joe Rogan Experience訪問時，再度重申台灣若要美國保護，就應該支付保護費。特朗普批評長期與美國結盟的台灣。他說：“台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但卻沒有為這項保護付錢。”



特朗普提到要對台灣收取保護費，連帶日本目前眾議院選後局勢，是否對台海狀況造成負面影響。郭育仁表示，對中國來說跟美國主要是大國之間競爭。日本若是強勢領導可以協助美國，但是現在日本眾議院選舉選成這樣，中國鬆了一口氣。但特朗普當選中國壓力還是很大，不僅是特朗普難預測，加上政策決定就像“即時暴雨，不會有預警時間”，想要怎麼做會立即採取明顯有效措施，對於全球來說都難以因應，包括中國也是。



特朗普提到要對台灣收取保護費，主要會針對那方面加強？郭育仁指出，雖然特朗普選舉過程中，常常提到台灣，但是他認為特朗普上台急需處理的是和中國的關係，接著是與日本、歐洲關係。日本現在好處理，因為現在沒有強人領導。而特朗普講很多次，不會讓俄烏戰爭繼續，那就是要現狀談判，會引起歐洲各國的歧見，特朗普若當選處理俄烏戰爭，要取得與歐洲之間平衡。



郭育仁認為，對特朗普來說，台灣順序沒有這麼前面，台灣對於特朗普來說沒有這麼重要，就是選舉之間的競選語言。



特朗普說增加保護費是要台灣增加國防預算嗎？郭育仁表示，特朗普過去4年執政，就是對台灣軍售最多的美國總統，特朗普已經說過要台灣多買武器。但是實際軍費一定會先針對美國在歐洲駐軍經費，以及韓國駐軍費用。

