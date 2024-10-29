中評關注：綠再提“釋憲”不怕惹民眾反感？

美麗島電子報最新民調顯示，總預算卡關民進黨要負最大責任。（取自美麗島電子報） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）“憲法”法庭上週針對“國會”改革修法公布“釋憲”結果，大部分修法條文幾乎“違憲”狀況下，民進黨堪稱這次“釋憲”大贏家。日前“立法院”朝野協商達成共識，針對明年總預算先進行“行政院長”報告與質詢，但是否交付委員會審查，目前未定。如果按照“國會”改革的“釋憲”結果，未來在野黨若真的不付委審查、持續卡關，“行政院”應會提出“釋憲”，“憲法”法庭與大法官已淪為民進黨施政、立法困難時，對在野黨施壓的機構。但如一再運用同樣方式，而非尋求朝野對立的化解，台灣社會難道都不會反感？可能是綠營該思考的重點。



《美麗島電子報》10月份最新民調詢問民眾“行政院”編列“中央政府”總預算目前在“立法院”無法審查，主要爭論是“立法院”三讀通過提高原住民保留地禁伐補償金，民進黨“立委”也超過6成支持，但是“行政院長”卓榮泰拒絕依照修法結果編列預算，各自堅持立場所以總預算無法審查，您認為哪一方要負最大的責任”，結果有37.4%認為是民進黨（含賴清德與“行政院長”卓榮泰），14.0%認為國民黨（含“立法院長”韓國瑜），僅2.5%認為是民眾黨，另有24.6%認為朝野政黨責任一樣大，未明確回答的有21.6%。



若根據《美麗島電子報》最新民調來看，總預算之所以被在野黨暫緩列案審查，主要原因是朝野通過三讀的禁伐補償修法，“行政院”不買單。“政院”不願意編足一年一公頃補助新台幣6萬元預算，從這個民調數字來看，若“行政院”最後又提出“釋憲”，結果又是“行政院”勝利，那民眾會願意接受嗎？從民調數字來看，民眾也認為總預算審查進度落後是民進黨要負最大責任，只要將禁伐補償預算編足，在野黨也沒有理由再拖延。



且民進黨一直不願意買單已經三讀通過的原住民禁伐補償，也令人不解。若從修法內容來看對於原住民為了保護山林，若配合禁止砍伐等原民保護地開發，一年一公頃補助新台幣6萬元，對比政府對農民休耕的補助，是每期作每公頃領取休耕給付4.5萬元，一年兩期領取9萬元。

