應曉薇延押　法界研判柯文哲會同樣下場

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，聲請延押中國國民黨籍台北市議員應曉薇，台北地院審理後認定她有逃亡及串證之虞，28日裁定自29日起延長羈押禁見2個月。法界研判，應曉薇被延押後，台灣民眾黨主席柯文哲遭獲准延押2個月幾成定局。



根據《中時新聞網》報導，檢方為確保順利延押柯，28日繼續指揮廉政署傳喚前台北市產發局長林崇傑等3名證人，訊後均請回。



檢廉發現，柯市府同意給予京華城獎勵容積20%，威京集團承諾會捐給市府800平方公尺、約242坪的場地作為青年創業基地，當時包括林崇傑及承辦人，認為此地無法做青創基地，且對京華城案獎勵容積有所疑慮，因此一再發公文給市府其他局處詢問可行性。



但由於時任台北市長的柯文哲在陳情書親筆批示“怎麼做都行，快就好……”，林崇傑將柯親筆批示交下屬交辦，承辦人礙於上級壓力，傳出疑似將柯文哲親筆批示影印存證，作為“保命公文”，被檢廉視為柯文哲涉圖利威京集團具體事證之一。檢方擬在31日預定召開的柯文哲延押庭上，以此作為補強延押柯文哲的事證。



此外，檢方聲請延押威京集團主席沈慶京，北院預計29日作成裁定，法界研判沈遭延押機率極高。至於前台北市副市長彭振聲，北院昨日花了一整天進行限制閱卷及延押庭審理，訊後將彭還押，擇日再裁定。



北院指出，應曉薇因涉犯違背職務收賄罪嫌疑重大，且有長期在國外居住、滯留不歸的能力，不排除她以其議員影響力，有事實及相當理由足認有勾串共犯或證人之虞，而有延長羈押必要。



至於沈慶京以“病情嚴峻，有生命威脅”為由，聲請具保停押，遭北院駁回後，沈及律師提起抗告，台灣高等法院昨天駁回，沈慶京確定羈押禁見。



高院指出，台北看守所將沈慶京收容在病舍，提供其生活必要協助，沈可在所內健保門診就醫、取得藥物，並在必要時戒護至“衛福部”所屬部立醫院住院接受治療。



高院認為，沈的狀況不符合具保停押的要件，沈及律師提起抗告並無理由，裁定駁回。