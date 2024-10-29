郭智輝：保留核能廠員工研究新核電技術

台“經濟部長”郭智輝受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）傳出“賴政府”可能重新考量使用核電，台“經濟部長”郭智輝今天受訪表示，現在核能廠員工都是保留，要去關注未來科技發展，現在有新型核電發展，全世界都關注這個命題，我們台灣不能夠沒有專家研究判斷，這些人才都是保留。



“行政院長”卓榮泰今天到“立法院”專案報告“賴政府能源配比及電價政策”，並備質詢。



“行政院長”卓榮泰今天赴“立法院”針對能源配比及電價政策進行專案報告，根據書面報告內容，有關各界對核能討論，政府維持尊重態度，對於核電使用應配合法規規範、依法行政，如果未來新核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等3個前提下，政府抱持開放討論的態度。



郭智輝在會前受訪表示，可以聽到院長表示，對新科技我們都不排除，這方面研究與發展都高度關注，核電有核管法在，針對核電廠是否能延役、再起，都有法律規定。



他強調，“經濟部”是執行單位，按照法律規定。我們現在核能廠員工都是保留，要去關注未來科技發展，現在有新型核電發展，全世界都貫注這個命題，我們台灣不能夠沒有專家研究判斷，這些人才都是保留。



明年5月核電廠正式除役，火力發電會佔多少？郭智輝指出，配比是將天然氣增加，以及綠能拉上來，其他沒什麼改變。



面對AI耗能和缺電問題，台達電創辦人鄭崇華強力呼籲，其實就是非要核電不可，台灣主事者有些錯誤的決定，需要趕快承認。郭智輝對此說，我們都有計劃，AI來投資用電多，我們盡所能把命題考量進來，鄭董事長發言我們尊重。