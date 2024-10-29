林濁水連發文轟大法官　郭正亮解析爆氣原因

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／“司法院”“憲法”法庭25日宣判“立法院”改革相關法案“釋憲”案，大部分有爭議條文“違憲”，“立法院”司法及法制委員會28日邀請“立法院”祕書長周萬來就修法後做專案報告，民進黨前“立委”林濁水也數度在臉書發文開砲。對此，前“立委”郭正亮28日在政論節目表示，“這法條我也難得看到林濁水會生氣成這樣，林濁水難得寫了6個臉書，他最不能理解的就是‘國會’調查權”，郭正亮說，全世界沒有人這樣的，這未來一定會出大問題。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮28日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，“我不知道民進黨的邏輯是什麼，他大概怪罪於，當初藍白通過‘國會’改革的版本，周萬來怎麼沒有提點他們說這樣會‘違憲’，就是他們把周萬來當作成一個守門員，任何法案要從‘立院’出去，周萬來可以跟韓國瑜講，他們大概就是這個邏輯”，不過郭正亮說，周萬來沒有這個權利，周萬來僅就法案的用字，或是過去曾有重疊的法案這方面來提供意見。



郭正亮還提到，“這法條我也難得看到林濁水會生氣成這樣，林濁水難得寫了6個臉書，他最不能理解的就是‘國會’調查權”，郭正亮說，大法官認定衹有全院委員會才能設立調查委員會，委員會不行。這是怎麼解讀出來的？有沒有自創法律的問題？這是“憲法”法庭在刻意打壓“立法院”調查權！全世界沒有這樣運作的。



郭正亮表示，林濁水為何這麼生氣？因為林濁水認為，當年從事民主運動，許宗力的想法不是這樣，對於“國會”調查權的理解，都是認為要有最寬的範圍，現在怎麼自我閹割？突然都變成最嚴格的五權“憲法”派！



郭正亮指出，五權“憲法”中把調查權分割，歸屬“監察院”和“立法院”，這會出問題，尤其“監察院”不是民選的，“總統”的手都伸進“監察院”，所以老百姓期待釐清疫苗、超思、口罩等案，沒有看到“監察院”在第一時間提出調查。結果“憲法”法庭對這樣的現象，完全不去理解，為何希望調查權給“立法院”？因為“監察院”常常會考慮政黨立場，很多議題根據政府需求、不會根據民意辦案，這樣還叫調查權？結果“憲法”法庭對這一部分完全沒有著墨！



至於為什麼現在人家說調查權應該給“立法院”？郭正亮說，因為“監察院”常常會考慮政黨立場，這樣還叫調查權嗎？“立法院”如果要行使調查權都要拿到院會來成立，那保證以後每次都甲動，這樣等於是不讓委員會自行成立，所有的案子都擠到院會來，全世界沒有人這樣的，這未來一定會出大問題。