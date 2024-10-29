彭博：台灣已簽發價書　向美採購千架無人機

外媒報導，台灣已與美國簽訂正式同意書，即將完成1000架攻擊式無人機軍購。（Bloomberg網站） 中評社台北10月29日電／彭博新聞（Bloomberg）29日報導，台“國防部”已經和美國政府簽訂正式協議前的要約同意書，即將完成軍購1000架攻擊式無人機，以因應中國大陸可能出兵攻台。



彭博引述知情人士報導，台灣已和美國政府簽署協議，將向 AeroVironment公司和Anduril Industries公司採購多達1,000架攻擊無人機。



美國國防部發言人拒絕評論尚未完成的台灣軍售案。台灣駐美代表處不願對此回應。



報導說，台灣己於9月底簽署了“發價書”（LOA），這是正式合約前的前奏，正式合約才會具體列出數量、金額和交付日期。消息人士表示，這些合約可能不久就會簽署。



攻擊無人機已成為現代戰爭的重要部分。在俄烏戰爭中，雙方部署數千架無人機進行偵察和攻擊，而在4月伊朗攻擊以色列時也使用無人機。保衛民主基金會（FDD）主任、曾來台評估防禦需求的退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，這些交易顯示“台灣和美國都在從烏克蘭戰爭中汲取重要教訓，並將這些知識轉化為未來的採購計劃”。



美國五角大廈今年6月宣布出售兩款供及無人機系統給台灣，包括720套價值6020萬美元的“彈簧刀300”自殺式無人機及最多291架、價值約3億美元的ALTIUS 600M-V無人機及其相關配備。這兩筆軍售總價約新台幣116億6800萬元，是美國總統拜登任內第15度軍售。



據Anduril公司的介紹，ALTIUS 600M-V是一款多任務飛機，允許單一操作員控制多架無人機，作戰範圍160公里，飛行時間可達兩小時。AeroVironment的彈簧刀是重4磅的自殺式無人機，可在目標上空盤旋長達20分鐘，並配備反裝甲彈頭，航程約30公里。