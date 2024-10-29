卓榮泰：新核電如符合三前提　可開放討論

卓榮泰針對能源政策進行報告。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰今天到“立法院”進行專案報告時表示，各界對核能的討論，政府維持尊重態度，對於核電使用應配合法規規範、依法行政。如果未來新的核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等三個前提下，政府抱持開放討論的態度。



“行政院長”卓榮泰今天到“立法院”專案報告“賴政府能源配比及電價政策”，並備質詢。



卓榮泰指出，政府對新核能技術的態度保持開放。政府會關注國際各種新能源發展情勢，包括新核能技術在內，同時也責成“經濟部”及台電公司研擬核電部門留才計劃，保持人員以因應未來新核能技術的研發、核廢料等核後端處理及法律變更的可能。



卓榮泰表示，政府須依法行政。所有行政機關都必須依法行政，依現行“核子反應器設施管制法”等相關法規中已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠2號機，預計運轉到明年5月。



卓榮泰指出，滿足核安、核廢處理及社會共識。考量台灣地狹人稠且位處地震帶上，在核能發電的使用上，必須審慎考量核安及核廢料處理等問題。此外，台灣民眾對核能發電議題，也應該要有共識才繼續推動。



有關電價政策，卓榮泰報告指出，至2024年8月為止，台電公司累計虧損約達新台幣4200億元。因此，審議會審議電價時需評估多重因素，如綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、民生產業承受程度、台電公司虧損狀況因素，審議評估整體電價調整事宜。