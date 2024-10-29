特朗普要台灣付保護費　卓榮泰未回應

卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）再度稱“台灣搶走美國晶片生意”、“要美國保護就該繳保護費”。“行政院長”卓榮泰今天受訪時並未正面回應，僅表示，美國即將大選，台美過去至今的關係都非常良好，我們會持續加強台美雙邊關係。



卓榮泰說，美國即將大選，過去至今累積起來的台美雙方基於相同理念民主同盟的關係發展都非常良好，相信美國主要政黨對台美關係的認知與未來發展有絕對高度的共識，我們相信美國民主選舉能順利後，持續深化、加強台美雙邊關係。



特朗普日前接受podcast節目“喬羅根體驗”（The Joe Rogan Experience）專訪時再次提及，“台灣偷走美國的晶片生意”、“台灣若要美國保護，就應該支付保護費”。此前，特朗普於7月接受“彭博商業周刊”專訪時，也表達此番言論。



“行政院長”卓榮泰29日赴“立法院”進行“能源配比及電價政策”專案報告及備詢。



至於美國在台協會（AIT）處長谷立言日前在專訪表達，台灣無法同時滿足未來半導體的需求，特別是因為人工智慧（AI）對半導體的要求，台灣面臨不僅面積問題，在電力、勞動力或水源，還有很多半導體客戶都要求一定要由綠能（RE100，百分百再生能源）製造。



卓榮泰指出，政府一直對台灣民生用電、產業用電提出安全無虞的保證與努力，我們對全世界夥伴國家，或民主供應鏈的夥伴也做同樣的承諾。我們會保證台灣在水電供應上持續開發，將來民生與產業用電、用水都不會產生大問題。