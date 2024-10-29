“釋憲”影響總預算進度　卓榮泰樂觀看待

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）“憲法”法庭25日宣判“國會”改革”法案“多數“違憲”，進一步令朝野關係緊張，外界臆測恐影響總預算案進度。“行政院長”卓榮泰29日表示，“立法院”與“行政院”的關係應該不會有不好的改變，他抱有這樣的信心。



卓榮泰今天接受媒體訪問表示，“立法院”跟“行政院”的關係，應該不會有不好的改變，若大家都在憲政的精神跟原理之下，都遵照“憲法”的精神跟架構，這個憲政的設計絕對不會讓台灣的政局更不穩定，若大家遵守憲政規定，一切在這個架構底下運作，應該是朝正向跟理性的方向前進才對，他比較抱著這樣的信心的。



媒體也問及，卓榮泰稱要像動漫“吉伊卡哇”的角色小八一樣，替人民發聲，會否覺得擋總預算的在野黨是奇美拉嗎？卓榮泰認為，他比較關注友好與善良的事，奇美拉跟小八也都會有他善良的一面，總有一天，奇美拉跟小八都有可能變為吉伊卡哇，這樣大家都會非常的和諧。



“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民禁伐補償金每年每公頃新台幣6萬元遭藍白聯手六度卡關，朝野互不相讓，中國國民黨24日更號召2000人到“立法院”外集會聲援。



“行政院長”卓榮泰29日赴“立法院”進行“能源配比及電價政策”專案報告及備詢。