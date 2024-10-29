韓邀卓發糖果慶萬聖節　緩和朝野對立

穿番茄醬裝的藍委廖先翔（右)與兒子扮成薯條兄弟與會，韓國瑜懷中抱著的正是廖先翔的兒子。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月29日電（記者 楊騰凱）“立法院”附設托嬰中心今日舉行萬聖節變裝活動，爸爸媽媽與小孩子一起換上特殊裝扮到“立院”議場外合照，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與“行政院長”卓榮泰一起到議場前與家長、孩子同歡，兩人發糖果給小朋友，並且合照留念。



由於“立法院”改革法案“釋憲”案上周出爐，相關內容幾乎都遭判決“違憲”，朝野氣氛對立嚴峻。不過今日韓國瑜邀請卓榮泰一起參加“立院”附設托嬰中心的活動，讓朝野氣氛緩和不少。



10月31日就是萬聖節，“立法院”附設托嬰中心今日舉行萬聖節變裝活動，爸爸媽媽與孩子紛紛換上特殊裝扮開心的參與活動。



其中國民黨籍“立委”廖先翔1歲的兒子也送托於“立院”附設托嬰中心，今日他與兒子扮成薯條兄弟一起與會，兒子穿薯條裝，廖先翔則是穿番茄醬裝。



另外，國民黨籍“立委”陳菁徽則扮成迪士尼卡通電影《冰雪奇緣》的女主角艾莎，成為現場亮點，但國民黨籍洪孟楷見到後反而問說，“怎麼會有這麼大隻的艾莎？”讓大家笑了出來。



今日卓榮泰赴“立法院”出席“能源配比及電價政策”專案報告及備詢，卓榮泰報告結束後，韓國瑜宣布休息10分鐘，接著韓邀請卓一同到議場外參加“立院”附設托嬰中心活動。



韓國瑜與卓榮泰各抱起一位小朋友與大家合影留念，韓國瑜抱著的是廖先翔兒子。拍照過後，兩位小朋友分別試圖掙脫韓國瑜與卓榮泰，現場能看到兩位院長手忙腳亂要抱好孩子，兩位身處台灣政壇高位的領導人物都拿不定小朋友，畫面相當逗趣。



合照過後，韓國瑜、卓榮泰一起發送糖果給小朋友，能感受到因為“立院”改革“釋憲”案而升高的朝野對立氣氛緩和許多。



今日活動除了韓國瑜、卓榮泰外，其餘出席“立委”包括國民黨籍“立委”廖先翔、廖偉翔、黃健豪、洪孟楷、陳菁徽、謝龍介、王育敏、許宇甄、王鴻薇，以及民進黨籍“立委”吳思瑤、台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊。