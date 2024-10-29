歷史哥李易修：綠正在把“釋憲”變“造憲”

直播主歷史哥李易修。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電（記者 俞敦平）由中國國民黨“立委”羅智強擔任董事長的新“國會”智庫，今天召開“廢死大法官，“立法院”要同意嗎？”記者會。與會的時事評論員、網紅歷史哥李易修以威瑪共和歷史為例，對台灣大法官制度的變革與民進黨執政作風提出強烈批評，稱其改革方向有濫用司法、架空立法之虞，甚至形容民進黨為“綠色納粹”，也強烈呼籲民眾警惕憲政危機，反思司法權力集中與法制改革的意圖。



李易修首先指出，根據民調結果顯示，超過八成民眾反對廢死，反映出台灣社會對此政策存在強烈反對聲浪。然而，他認為民進黨政府和大法官似乎忽視了這股民意，質疑大法官會議的“釋憲”裁決是否已經偏離民眾需求與期待。



李易修進一步將台灣的情況與德國威瑪共和歷史進行比較。他指出，威瑪共和的“憲法”最終被納粹黨所利用，以“國會”縱火法案”“長刀之夜”及“權力法案”三大步驟架空“憲法”、濫用司法，將德國逐步推向極權統治。他質疑，民進黨對大法官職權的擴張是否意在“造憲”，以司法之名干預或削弱“立法院”的作用，這與德意志第三帝國前“元首”希特勒透過威瑪“憲法”建立獨裁統治的手法異曲同工，台灣須謹慎以對這一趨勢。

