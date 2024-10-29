收中工政治獻金遭影射　黃珊珊：藍綠都收過

民眾黨委員黃珊珊接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出台灣民眾黨“立委”黃珊珊密會威京集團主席沈慶京、收受該集團中華工程子公司中工機械政治獻金。黃珊珊今天透過聲明回應，政治獻金皆有如實公開申報，絕無任何不法，中工機械過去也曾經捐獻政治獻金給跨黨派政治人物。



黃珊珊今天在“立法院”質詢後也受訪再度強調，今天早上發過聲明有關政治獻金都公開，如實申報，報導不需要含沙射影或故意影射，過去選舉每一筆政治獻金都感謝。至於過程是否不法，請提出證據，不要連連看，這些都已經澄清過了不需要再多說。



媒體報導指出包括2名民眾黨大咖，即2020年後陪民眾黨主席柯文哲與國民黨籍市議員應曉薇召開3場便當會的副市長黃珊珊，與曾在市府與鼎越開發前董事長朱亞虎會面的蔡壁如，甚至傳出黃珊珊曾在市府與威京集團主席沈慶京、朱亞虎密會，讓她難以置身事外。



黃珊珊受訪說，在台北市政府副市長辦公室不可能密會，都有7、8位秘書坐在外面，拜會跟密會是兩回事。朱亞虎是市府官員到辦公室打招呼很正常，2020年是防疫期間她工作很忙碌，當時狀況她忘記，但重點是有沒有不法，或是違法的事情，“現在沒有違法就故意說你收賄，本來要找不明資金，現在連合法政治獻金也要說是賄款”，那《鏡週刊》直接當檢察官就好。



至於是否密會沈慶京？黃珊珊說，所有相關資料都可受公評，便當會是因為她是府會總聯絡人，“我今天說第3次，作為府會聯絡人，負責議會聯絡工作”，議員只要到市府便當會她一定都在，除非她生病或是有重要會議，她參加過數十場便當會。



媒體追問台北地檢署說妳關係重大？她也回說，去問北檢就好。



黃珊珊聲明指出，中工機械在2018年也捐獻政治獻金給游顥、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、戴錫欽、林姿妙、國民黨，2020年則有捐獻政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌、沈智慧等人，以及2020年時捐給國民黨。而任何個人捐款至政治獻金專戶，她也都有如實公開申報，絕無任何不法。