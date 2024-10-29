藍對“釋憲”案不同調？謝龍介斥：都一致不滿

藍委謝龍介受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁昨日率約30名藍委召開記者會，痛批大法官對“立院”改革法案的“違憲”判決，多名“立委”未出席，是否對“釋憲”案不同調？國民黨“立委”謝龍介今日受訪表示，不要看圖解釋，黨團內部一致都對這次“釋憲”結果非常不滿。



國民黨團與台灣民眾黨團聯手，上會期在“立法院”通過“立院”改革相關法案，包括要求“總統”應赴“立院”報告，並要接受詢答，以及人事同意權行使、“立院”調查權、“立院”聽證權、增設藐視“國會”罪等六大內容。修法過後，民進黨政府聲請“釋憲”，結果在25日出爐，相關條文幾乎全遭大法官宣判“違憲”。



傅崐萁昨日率將近30名藍委到“立法院”議場前召開“大法官閹割“立法院”，憲政體制崩毀”記者會。國民黨有52席“立委”，部分“立委”未到場，有綠媒質疑，黨內是不是對“釋憲”結果不同調，才有部分“立委”選擇低調未出席？



謝龍介表示，大法官已經成為當政者的打手，這就是國際笑話了，過去的“釋憲”也曾經認為“立法院”應該要有調查權，卻被這次“釋憲”通通沒收，這太過頭了。看要怎麼修法，大家一起面對，沒有所謂什麼黨團不一致，我們相當一致，就是對這次“釋憲”非常不滿意。



謝龍介強調，不要看圖解釋，我們黨團內部都一致，沒有問題，台南市也有很多鄉親請他要表達對“釋憲”結果很不滿意。