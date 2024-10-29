被點名選台北市長　吳思瑤：無暇、沒心思

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）民進黨2026年六都選戰的布局備受討論，其中有多位現任的中生代民進黨籍“立委”被點名，包括台北市吳思瑤、新北市蘇巧慧、台中市何欣純、台南市陳亭妃、高雄市邱議瑩、林岱樺。黨內就有人笑稱，這次地方選舉輪到民進黨擺出女力陣容。被點名的“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，她自己女性從政，關照面比男性獨大政治思維多，有很多沒觀察到的視點，女性從政都會看到，她自己就是投入文化、教育軟實力。但她目前就是“立法院”黨團幹事長，“我真的無暇、沒有心思”，會給予所有從政者高度祝福。



吳思瑤表示，她今天有看到週刊標題，看到被點名的都是女將女力，那代表在地方經營、政治上具有競爭力都是女性，女性受到越來越多肯定。女力崛起撐起半邊天這樣政治發展她很開心，被點名都是她的女同事，表現非常亮眼。至於她自己身為女性從政，關照面比男性獨大政治思維沒觀察到的更多。她自己就是投入文化、教育軟實力，越多女力投入政治工作再好不過。



但對於自己被點名可能參選台北市長，吳思瑤說，自己就是黨團幹事長，她真的無暇、沒有心思。但給予所有從政者高度祝福。



至於黨主席賴清德對於縣市長首長提名，時程是否會提前半年佈局？吳思瑤表示，“我不是被週刊點名要參選的人嗎？但我都沒有收到、沒聽聞過初選要提前半年”，她從來沒有聽聞。而民進黨有完備機制運作、順利提名制度，都照著制度走。