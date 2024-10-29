白營民調：49.1%民眾認為司法不公

對於台灣的司法，40.3%受訪者認為公正，49.1%認為不公正，10.6%不知道或拒答。（民眾黨提供） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨29日上午召開記者會公布司法議題民調，結果顯示有49.1%民眾認為司法不公正、僅有40.3%民眾認為司法公正，另外有10.6%民眾不知道或拒答。其中一題則是賴清德對於“押人取供”曾說是傷害人權，現在卻對政治對手民眾黨主席柯文哲採取押人取供，是否認同賴清德“雙標”？結果有57.8%認為有雙標、27.8%認為沒有雙標。



這份民調是由民眾黨智庫及政策會委託全真民調進行，訪問期間是10月25至27日，對象為全台22縣市，年滿20歲之民眾，有效樣本共有1076份（市話：756份；⼿機：320份），抽樣誤差在95%信⼼⽔準下，在正負2.99%之間。



民眾黨29日召開“過半民意不信賴，雙標‘總統’拖垮司法公正性”民調記者會。民眾黨“立委”黃國昌、林國成、民眾黨秘書長周榆修、發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚出席。



對於台灣的司法是公正還是不公正？40.3%受訪者認為公正，49.1%認為不公正，10.6%不知道或拒答。



民調指出，受訪者被問到對於“檢察官能夠公正起訴，避免選擇性辦案”有沒有信心？有高達53.1%民眾不認為檢察官能公正起訴，另有42.8%對檢察官有信心，4.1%民眾不知道或拒答。



民調顯示，對於“司法會給予政治人物做出公正的判決”有沒有信心？37.8%受訪者有信心，59.4%沒信心，2.7%不知道或拒答。



當被問到，賴清德在2008年陳水扁案發生時曾說：“羈押是傷害人權的作法，應該是司法的最後手段，檢方如果有證據可以直接起訴，社會大眾不會有意見。但政府卻不顧程序正義，押人取供，污辱陳水扁”。如今賴清德卻對他昔日的政治對手柯文哲採取押人取供，請問您同不同意賴清德是雙重標準？結果顯示，57.8%受訪者認為賴清德雙標，27.8%認為賴清德沒有雙標，14.4%民眾不知道或拒答。