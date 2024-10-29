碳費傷彰化1.1萬企業　王惠美設輔導團

彰化縣長王惠美宣布，縣府將結合產官學界成立“產業淨零減碳輔導團”。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月29日電（記者 方敬為）台官方將自2025年起課徵碳費，中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天宣布，縣府將結合產官學界成立“產業淨零減碳輔導團”，協助縣內中小企業減輕負擔。她表示，政府明年要起徵碳費，台灣中小企業許多集中在彰化縣，約1.1萬家，相關衝擊不容小覷，因此縣府透過輔導機制，希望業界配合，先行減碳，以減少碳費徵收的成本壓力。



彰化縣政府29日舉辦“溫室氣體盤查啟動曁產業淨零減碳輔導團成立”記者會，縣長王惠美宣布，縣府將率先進行溫室氣體盤查，以做為彰化企業之表率，並與金屬工業研究發展中心及中台灣9所大學簽署成立產業淨零減碳輔導團，協助縣內企業一同邁向低碳轉型目標。



王惠美表示，全球平均氣溫屢創新高，已連續13個月刷新紀錄，世界各國及國際標竿大廠皆設定淨零目標，要求企業及供應鏈廠商要配合達成目標。減碳已經是企業生存的必要條件，企業不僅需面對政府減碳要求，也將面臨供應鏈的淨零壓力。



王惠美說，彰化縣有1.1萬家中小企業，大家都很擔心碳費徵收導致成本上揚等衝擊，所以請企業配合縣府先行減碳，第一步就是盤查溫室氣體，瞭解企業的碳排放量有多少、碳排熱點在哪裡，才能對症下藥，減碳效果才會好。政府不會只要求企業減碳，也會以身作則。因此，彰化縣政府已啟動溫室氣體盤查作業，希望起到帶頭作用，並引導縣內企業展開減碳相關作為。



王惠美提到，“環境部”於今年8月29日發布並公告“碳費收費辦法”、“自主減量計劃管理辦法”及“碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標”等碳費相關3項子法，正式宣告台灣正式邁入碳定價時代。首波將針對年排放量超過2.5萬噸的企業開始徵收碳費，預計將逐步下調起徵排放量，這將會對更多企業造成衝擊。她強調，減碳工作必須盡早開始，且勢在必行，否則就可能有被環境淘汰的風險。



對於近期備受討論的碳費分配議題，王惠美則認為，還有待進一步討論，當務之急應是輔導民間企業減碳，減少產業界的衝擊，課徵碳費是為了環保，增加稅收不是主要考量，若產業因此發展困難，對地方經濟也沒有幫助。