吳思瑤批藍“違憲”案告洋狀　臉丟到國際

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領不分區等藍委揚言拒絕配合“憲法”法庭“釋憲”後相關修法，《“憲法”訴訟法》修法召開公聽會也拒簽等狀況，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，傅崐萁昨天召開國際記者會，把“違憲”事情告洋狀，把臉丟到國際去。“立法院”是要針對“釋憲”結果修法，不是把法搞爛。



吳思瑤說，她手上拿的就是《“憲法”訴訟法》要召開公聽會的提案，但衹有傅崐萁拒簽，這個關乎“憲法”體制、“憲法”法庭能否順利運作的修法，“立法院”怎麼能夠再次快轉、不開公聽會，應該要開公聽會才能納入多方意見。



吳思瑤表示，國民黨“立委”翁曉玲修法就是要避免大法官單一觀點，那為什麼修法衹有國民黨單一觀點，國民黨擔心、害怕什麼？已經看到社會法律專業界超過6萬人連署，反對搶修《“憲法”訴訟法》，很多民團要求先進行大法官人事同意權，要求國民黨撤回“違憲”的《“憲法”訴訟法》，國民黨害怕所以不敢召開公聽會。



她指出，這是葬送委員會中心主義，連公聽會都不開，要強行表決送出委員會，“國會”擴權負面操作成為民主日常，何其諷刺。這周四國民黨拒絕簽字不讓司法及法制委員會召開公聽會，但是我們民進黨會在同一個會場，廣邀專業界一起來發聲。



國民黨“立委”賴士葆要提出相關公投法修法，將公民復決的範圍包括“憲法”法庭的“釋憲”結果。



吳思瑤對此也說，再次呼籲“立法院”不要成為“違憲”累犯。藍白委員“違憲”上癮，現在要修法毀憲是國民黨，賴士葆說要修公投法取代“憲法”法庭解釋“憲法”效力。根據“憲法”第78條“司法院”解釋“憲法”並統一解釋法律與命令之權，“立法委員”行為法告訴“立委”行使職權要恪守“憲法”，“憲法”效力根據釋字185號告訴大家，大法官有拘束人民效力，大家要尊重、遵行包括“立法院”，“立委”再大都不能例外，“立委”再大都要恪遵“憲法”。



吳思瑤說，賴士葆要修公投法架空、取代、對抗“憲法”法庭解釋權力，會再次“違憲”、再度造成社會對立，難道要癱瘓、毀滅、挑戰自己“國家”“憲法”嗎？希望國民黨“立委”不要“違憲”成癮，要修法來取代“憲法”，社會會越來越難以接受。