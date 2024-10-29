綠委修法隱藏解散政黨風險　歷史哥預警藍白

歷史哥李易修。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電／民進黨籍“立委”邱志偉近日提出《反滲透法》修正案，內容是政黨有違反反滲透法、違反“國安”疑慮時，可以聲請“憲法”法庭“解散政黨”。時事評論員也是直播主的歷史哥李易修表示，若依此，綠只要繼續抹紅藍白，就可根據《“國安法”》第2條及第1項，直接褫奪公權，禁止參選！所以持續抹紅是有政治陰謀的。



歷史哥李易修28日在臉書發文“藍白‘違憲’解散政黨！禁止參政！”進行分析，他指出，據本次大法官“國會”改革法“違憲”理由書”第五條人事同意權之第1項提到：“不得‘實質妨礙’‘總統’或‘行政院憲法’職權之行使”，也就是說藍白如果阻擋大法官、NCC等人事任命，就是“違憲”行為！



歷史哥提及，根據《“憲法”增修條文》第5條第5款：“政黨之目的或其行為，危害‘中華民國’之存在或自由民主之憲政秩序者為“違憲”。”所以“實質妨礙”人事權行使，就是“危害自由民主之憲政秩序者”，“憲法”法庭可依照《“憲法”訴訟法》第77條宣告政黨解散！



歷史哥指出，綠只要繼續抹紅藍白，就可以根據《“國家安全”法》參考第2條及其第1項：“任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人為下列行為：發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。”因為發展政黨本身就是一種組織，而且找不到證據就用《“國家安全”法》第7條第4項的“未遂犯”來懲罰！



歷史哥推論，最後根據《公職人員選舉罷免法》第26條第4項的違反“國安法”條款，可直接褫奪公權，禁止參選！所以持續抹紅是有政治陰謀的！



最後，歷史哥提出警告表示，“所以‘憲法’法庭一日不癱瘓，藍白就離政治死亡一日邁進！”如果在野黨不理解到事情嚴重性，那遲早要被強制解散，並且無法參選！