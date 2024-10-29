藍委提能源政策訴求　卓榮泰認同承諾改善

卓榮泰（左）與郭智輝（右）備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”牛煦庭今天質詢“行政院長”卓榮泰時，針對能源政策缺失，提出穩定供電、財務規劃、問責機制及國際接軌等四大訴求，並要“賴政府”正視供電穩定與台電財務問題上的管理不足，卓對此承諾，在兩年內推動台電財務重整，並採多元電價策略，減少補貼依賴，以期達成長期穩定的能源政策，“經濟部長”郭智輝則補充說，將提升供電穩定性，並逐步提高產業用電費以改善台電財務壓力。



卓榮泰今日赴“立法院”出席“能源配比及電價政策”專案報告及備詢。



牛煦庭質詢時，先提出四項對能源政策的基本要求，包括穩定供電、合理財務規劃、有效問責機制與國際接軌。他指出多次大停電事件反映出供電系統不穩定，從2017年815全台停電至2022年3月的停電事故，已經嚴重影響台灣民生與產業。郭智輝解釋說，大部分停電事件源於外部因素，但也認可台電供電體系應提升穩定性。



財務方面，牛煦庭認為台電高昂的短購成本及燃料費用，使其長期處於財政壓力之下，政府應制定長期財務規劃，並指出過去撥補台電的預算已高達數千億，要求未來需有具體的財務重整方案。卓榮泰認可此意見，承諾會要求台電在兩年內改善財務狀況，並透過嚴謹管理達成收支平衡。

