北檢破解柯行事曆？黃國昌：又在寫科幻小說

白委黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，台媒《鏡週刊》再爆料檢廉破解柯秘書、“橘子”許芷瑜雲端行事曆，曾陪柯赴威京集團拜會集團主席沈慶京。民眾黨“立委”黃國昌29日表示，又在寫什麼科幻小說，北檢好像“已知用火”，柯文哲的行事曆中央黨部很多人都看得到，編這個故事像是在製造懸疑緊張感。



媒體問及，《鏡週刊》指北檢25日聲請延押柯文哲的新聞稿理由載明“北市長任內舊屬尚未傳訊到案”，應是民眾黨“立委”黃珊珊及前“立委”蔡壁如。民眾黨秘書長周榆修笑說，若是如此，北檢在這2個月都在做什麼？睡一覺醒來突然發現這2人還沒約談？實在無法理解用這種含沙射影的方式。北檢有證據就光明正大起訴！你就好好辦。



台灣民眾黨29日召開“過半民意不信賴，雙標‘總統’拖垮司法公正性”民調記者會，民眾黨“立委”黃國昌、林國成、民眾黨秘書長周榆修、發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，《鏡週刊》又在寫什麼科幻小說？早上他拿文章給黨部同仁看，大家都說完全看不懂在寫什麼，破解什麼雲端行事曆看柯文哲的行程，他感覺好像是北檢“已知用火”，知道要怎麼生活了，柯文哲的行程中央黨部裡很多人都看得到，怎麼突然又寫個故事？目的是要製造懸疑緊張感，羈押查了2個月後，怕沒故事可以寫，總是要製造一些懸疑跟緊張。



黃國昌直言，每次記者會都要隨著長期經營檢調關係，經營到最後自己不敢承認的媒體報導起舞，讓大家感到非常疲憊。



台灣民眾黨柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，在滿羈押2個月期限前夕，台北地檢署10月25日聲請延長羈押，理由為重要關係人、柯的隨行秘書“橘子”許芷瑜目前仍滯留境外，柯文哲有勾串之虞，並通緝、註銷許芷瑜護照。北院定於10月31日下午2點開庭審理延押庭，按照北院分案規則，審查柯文哲是否延押的法官是當初裁定柯羈押禁見的呂政燁。