圖為今年初美方與台駐美代表俞大㵢(右)簽署“台美國際發展合作備忘錄”,左為AIT執行理事藍鶯。(Taiwan in the US 臉書) 中評社台北10月29日電/美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid Larson)於10月28日至11月1日訪問台灣並與相關人士會面,以展現美國對台灣的堅定承諾,並推進持續成長的美台夥伴關係。



AIT29日上午發布新聞稿指出,AIT華盛頓總部執行理事藍鶯於10月28日至11月1日訪問台灣並與相關人士會面,以展現美國對台灣的堅定承諾,並推進持續成長的美台夥伴關係。



AIT表示,訪台期間,藍鶯將討論美台就雙方利益相關議題的持續合作,包括區域安全、互利互惠的貿易與投資,以及人民之間的教育與文化連結。