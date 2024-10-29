檢長要查京華城案洩密　黃國昌批打假球

白委黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，過程中媒體連環爆料，引發外界質疑違反“偵查不公開”，“檢察總長”邢泰釗下令徹查，台灣“最高檢察署”28日發交台灣高等檢察署調查北檢。台灣民眾黨“立委”黃國昌29日表示，根本就是做媒體公關、打假球，毫無期待。



黃國昌說，邢泰釗昨天發的新聞稿就是在打假球、做媒體公關，司法線媒體都很買單，下的標題非常聳動，好像邢泰釗終於出手了，講得很神勇，他不曉得是該哭還是該笑。請問邢泰釗是今天才知道這件事嗎？他質詢時已經講好幾次“黨檢媒一體”的亂象，邢泰釗卻說是見仁見智，只會裝傻、顧左右而言他，發現台灣社會有多憤怒後，突然震怒要出手了，是在做什麼媒體公關？



黃國昌舉例說，他曾陪秘密證人去告發，結果檢舉內容變成《鏡週刊》的獨家報導，還出來幫忙洗地，大咧咧地寫黃國昌去檢舉的，是記者通靈嗎？邢泰釗說要“高檢署”去查北檢洩密，就是在打假球、毫無期待！



柯文哲涉京華城圖利案，北檢偵辦過程中，不斷有媒體連環爆料偵查進度、證物，遭外界質疑違反偵查不公開，多名在野黨“立委”也以此質詢邢泰釗。“最高檢察署”28日表示，已將相關資料交付給台灣高等檢察署調查，若查出執行職務人，有違反偵查不公開，將依法嚴辦。



台灣民眾黨29日召開“過半民意不信賴，雙標“總統”拖垮司法公正性”民調記者會，民眾黨“立委”黃國昌、林國成、民眾黨秘書長周榆修、發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚出席。