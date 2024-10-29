和謝龍介對賭獲勝　洪孟楷兌現承諾發雞排

藍委洪孟楷發送100份雞排與珍奶祝賀兄弟象奪冠，藍委謝龍介也願賭服輸穿上兄弟象球衣。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電（記者 俞敦平）第35屆中華職棒台灣大賽日前落幕，中信兄弟擊敗統一獅奪冠。中國國民黨籍“立委”洪孟楷兌現與同黨“立委”、落敗隊伍統一獅球迷謝龍介賭局的承諾，今天在“立法院”外發送100份雞排與珍奶，同黨“立委”黃健豪、張嘉郡也一同穿著兄弟球衣參與發放雞排活動，氣氛熱烈。藍委們也不忘呼籲球迷，為即將參加在台北舉行的世界12強棒球賽的中華隊加油，也替台灣的棒球加油。



中華職棒第35屆台灣大賽於10月25日圓滿落幕，中信兄弟以4勝1敗的佳績擊敗統一7－ELEVEn獅隊，成功奪得第10座總冠軍。在賽前，兄弟球迷洪孟楷與謝龍介對賭，支持的球隊勝利得一方要發放100份雞排與珍奶，而輸的一方則要穿上死對頭的球衣幫忙一起發放。兩位政治人物的“祭品”應援活動也替這次比賽增添了不少額外的話題與樂趣。



最終，中信兄弟在10月25日的決賽中以10比4大比分勝出，實現奪冠壯舉。依據賭局約定，洪孟楷29日於“立法院”外履行承諾發送雞排，同時與謝龍介一同出席。活動現場吸引了許多球迷到場支持，黃健豪和張嘉郡也來到現場，一同分發雞排並祝賀兄弟象奪冠。雖然敗北的謝龍介依約穿上兄弟球衣拍照，但拍完照便立刻換回所屬台南的統一獅球衣，笑稱“願賭服輸”，但必須對支持家鄉球隊展現忠誠。



在活動結束時，眾“立委”也呼籲大家繼續支持棒球，並為即將在台北舉行的世界棒球12強賽集氣，盼望中華隊能在國際舞台上再創佳績。現場100份號碼牌在活動開始前便已派發完畢，非常受歡迎。