賴令強化電網提早完成　綠委盯官員做到位

綠委何欣純。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）賴清德日前在氣候變遷對策委員會裁示，台電原訂10年完成的“強化電網韌性計劃”要提早4年，於2028年優先完成關鍵的區域及與民生相關關鍵工程。民進黨“立委”何欣純今日質詢時也要求，不要無預警停電。“行政院長”卓榮泰回覆說，已經跟台電公司說過，任何原因停止供電都要深刻檢討。有工程需要停電，一定要預告，一定要告訴民眾何時復電。



“行政院長”卓榮泰今天到“立法院”專案報告“賴政府能源配比及電價政策”，並備質詢。



何欣純質詢提到，賴清德日前強調要加強電網韌性，請問政府準備得如何？卓榮泰表示，電網韌性原本編列新台幣5600億預算，預計10年完成。但賴清德希望早一點完成，縮短到2028年完成，讓供電更安全，責成“經濟部”就算動用獎勵措施都沒問題。



“經濟部長”郭智輝接著說，現在已經把表做出來。何欣純則說，做表很簡單，但是要怎麼執行到位才是重點。郭智輝說，已經在執行中，明年上半年可以把易跳電紅區（高風險）消除掉。



何欣純提到，“表我看得很多，我做到第4屆‘立委’℃，看了很多10年規劃”，不是衹有投入經費，還有缺工，台電各地工班嚴重缺工，有時候要排到半年以後。賴清德要求提早4年完成電網建置，輸配電網沒有改善的話，老舊電網是不能節電，優先處理關鍵區域是哪？



郭智輝說，我們跟“勞動部”談快速把僑外生與移工引進，但是要考照訓練，先進來做不需要技術性工作，但是一年後考到執照，可以到台電下包的公司去工作。這一直都在進行，不用擔心移工是否會進入台電，只是到台電下包公司，不會影響台電原本員工。在院長指導下已經跟“勞動部”談了，人都快引進了。而既有人力先把紅區解決，老舊及人多的地方、住屋多的地方，都盤點出來。