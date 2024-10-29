黃國昌嗆綠委鍾佳濱騙簽名：丟人現眼

白委黃國昌（中)。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“立法院”司法及法制委員會召委鍾佳濱欲於31日召開“憲法”訴訟法”公聽會，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁並未簽字同意，但台灣民眾黨團總召黃國昌卻簽字同意，藍白似溝通有落差？黃國昌29日解釋來龍去脈後，怒嗆欺騙他的鍾佳濱，一個堂堂“立委”用騙人的手段，是幾歲小孩啊？丟人現眼！



黃國昌說，他也是剛剛才知道傅崐萁沒有簽字，這件事是這樣，上周五院會時，鍾佳濱跑來找他，說是要辦公聽會其他黨團都簽字同意了，是不是民眾黨團也同意？他認為既然其他黨團同意，看起來也不是什麼壞事，因此他就簽字了，但最後才知道鍾佳濱欺騙他。“你可以騙我一次，那以後不要再拿東西來給我簽！”



媒體問及，“憲法”法庭25日宣判“國會”改革”法案，朝野爭議條文大多“違憲”，引起中國國民黨“立委”翁曉玲不滿，翁直言“沒有義務遵守“憲法”判決”。黃國昌指出，尊重國民黨團所做的決定，“憲法”法庭的判決，讓民主的台灣產生一個超級大“總統”賴清德，讓行政獨裁越來越嚴重，也弱化“立法院”監督政府的功能，我們感到非常遺憾。



黃國昌強調，民眾黨不會因此而畏懼、退縮，這次“憲法”法庭沒有宣告“違憲”的，成立調查委員會、舉辦聽證程序都會繼續做，屆時按照大法官設定的遊戲規則來辦，讓全台民眾看一看具有“中華民國憲法”學美感的調查委員會、聽證會究竟長什麼樣，受邀官員愛來不來、不提供資料，甚至是來胡說八道，到時候人民就會有反應了。



台灣民眾黨29日召開“過半民意不信賴，雙標“總統”拖垮司法公正性”民調記者會，民眾黨“立委”黃國昌、林國成、民眾黨秘書長周榆修、發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚出席。