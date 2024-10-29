提去年上海行　蔣萬安喊交流突破政治困難

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇連續舉行14年，今年是否會首次中斷受到關注。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、副市長林奕華日前均強調，應會在11、12月舉辦。蔣萬安29日再次提到，透過城市交流，可突破政治上的困難與干擾，尤其是青年交流，更能拉近彼此關係、敞開心胸。



台北市政府青年局與對外關係協會今日中午在市府12樓劉銘傳廳舉行備忘錄簽訂儀式，市府方與會的有蔣萬安、青年局長殷瑋、主秘楊麗珍、青年國際發展科長曲明玉、專委蔡畹鎣、府副發言人郭音蘭、市長室聘用主任研究員呂紹瑜等人；對外關係協會方有會長林永樂、秘書長黃奎博、參事高安、理事周麟、理事呂慶龍、監事張大同、候補監事陳華玉、東協中心副執行長程祥雲。



蔣萬安致詞表示，台北市政府有機會就會到海外參訪城市，強化各項國際合作、交流，譬如他已去了新加坡、韓國首爾、美國東岸等。還有去年8月底赴上海參加雙城論壇，累積幾次經驗、成果豐碩，透過城市交流，可突破政治上的困難與干擾。尤其是青年交流，更能拉近彼此、敞開心胸，對青年創業、還有體育、教育、文化各方面都有大大幫助。



蔣萬安表示，他今年9月訪美時，去了普林斯頓大學、MIT麻省理工學院、還有他的母校賓夕法尼亞大學等，如今有美國的學生來台北市青年局實習，可深入瞭解台灣、台北市，年輕朋友與“國外”學子可有具體的交流合作。今年台北市青年局也邀請到3名美國哈佛大學的學生來實習，收穫豐碩。而他去哈佛演講時，這3名學子也有來，另外殷瑋也率青年局到美國費城市政府，談了很多合作，讓台北能夠強化與國際的連結，被世界看見。



蔣萬安指出，他也與日本東京都知事小池百合子見了好多面，談及少子化議題、極端氣候、建構韌性城市改善等，小池百合子每次碰到他都問說台北市少子化還有哪些好政策可讓東京參考，台北市有生育獎勵、提高社宅居住、營造公托親子館等政策，台北市相較前一年的新生兒已增加1500名。



他也提到，今年6月1日他兌現承諾，成立台北市青年局，此次更有這麼好的簽署儀式，新的青年局可協助年輕朋友全力發展，青年局最重要工作就是推動國際交流合作的鏈結，還設有獨有的國際發展科。