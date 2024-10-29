賴祥蔚：民眾認為司法被工具化是民主警鐘

台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，民眾黨29日公布民調，有59.4%的民眾沒有信心司法會給政治人物公平判決。與會的台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，在民眾心目中，司法似乎成為一種工具，這對民主法制是非常大的警鐘。



賴祥蔚說，這分為2種情況，一是民眾對司法公正性產生高度質疑，特別是偵辦與審判政治性案件時，有更高的疑慮，若這種情況存在，他就要提醒賴清德、司法單位，要非常認真看待這件事。若確實如此，呼籲執政當局要進行司法改革。



賴祥蔚認為，另一種情況是，司法並沒有不公正，但民眾誤解，若是如此，司法單位、“法務部”也應找民調專家自己做民調檢驗看是否存在這樣的狀況。若是民眾誤解，政府也有必要跟民眾溝通解決此問題，絕不能認為民調就隨他，反正“好官我自為之”，這樣恐怕會動搖台灣民主法制的基礎。



台灣民眾黨29日召開“過半民意不信賴，雙標‘“總統”’拖垮司法公正性”民調記者會，民眾黨“立委”黃國昌、林國成、民眾黨秘書長周榆修、發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚出席。



民眾黨29日公布民調顯示，有49.1%的民眾認為司法不公正，認為公正有40.3%、對檢察官能避免選擇性辦案，53.1%沒信心，42.8%有信心、司法會給政治人物公正判決，59.4%沒信心，37.8%有信心、賴清德曾說“羈押是傷害人權的做法，有證據可以直接起訴”，對照柯文哲遭押人取供，有57.8%認為賴清德雙標，27.8%認為沒雙標。