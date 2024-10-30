高少凡：賴似乎有意向兩岸擦槍走火方向邁進

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中10月30日電（記者 方敬為）針對台官方近期備戰相關舉措，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，除了是呼應美國在台海的戰略部署外，更值得注意的是，“賴政府”似乎有意更進一步朝兩岸擦槍走火的方向邁進，例如美方25日才宣布新一波對台軍售，台當局沒有試著降溫，賴清德反而到金門去紀念古寧頭戰役，相當尖銳。



高少凡認為，從“賴政府”近來發表一系列備戰的政策，不排除台灣方面有意“尾巴搖狗”，透過不斷往前推進兩岸衝突的可能性，盤算能夠藉此拉住美國，但其實這對台灣處境而言非常危險，因為台美關係並不對等，台灣在中美台三角結構中又是特別被動的存在，美國並不會受制於台灣的舉措，台灣反而恐怕得自行承擔相關風險。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



美國五角大廈25日宣布批准價值20億美元的對台軍售案，包括價值11.6億美元的飛彈系統和價值約8.28億美元的雷達系統。台軍方證實，面對解放軍於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的“先進地對空飛彈系統”（NASAMS），具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏克蘭戰爭實戰驗證，有助提升台灣整體防空作戰效能。

