蔣萬安獲馬政府外交官群肯定　政治路大助力

台北市青年局與對外關係協會舉行備忘錄簽訂儀式，左起陳華玉、林永樂、蔣萬安、殷瑋、程祥雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安29日在青年局長殷瑋的安排下，與對外關係協會長、台前“外交部長”林永樂等人相見，簽署合作備忘錄，而林永樂率領的8名會員幹部，大部分皆為馬英九政府時期的外交官大使、幹部學者等。林永樂等人也對蔣萬安讚譽有加，可看出蔣對拓展國際外交專業，格外重視，似乎希望展現未來政治路的高度。



台北市政府青年局與對外關係協會今日中午在市府12樓劉銘傳廳舉行備忘錄簽訂儀式，市府方與會的有蔣萬安、青年局長殷瑋、主秘楊麗珍、青年國際發展科長曲明玉、專委蔡畹鎣、府副發言人郭音蘭、市長室聘用主任研究員呂紹瑜等人；對外關係協會方有會長林永樂、副執行長程祥雲、參事高安、候補監事陳華玉、理事周麟、理事呂慶龍、監事張大同、秘書長黃奎博。



這場儀式活動，由殷瑋所安排與對外關係協會接洽，而與會的對外關係協會幹部成員皆有來頭，林永樂為前“外交部長”，程祥雲、高安、陳華玉、周麟、呂慶龍、張大同都擔任過“外交部”官員、駐外代表等，而政大外交系教授黃奎博更曾是習馬一會隨團顧問、馬英九基金會董事、蔣萬安的跨領域創新協會副理事長等。大部分都是馬英九2008至2016年執政時期的官員幹部。