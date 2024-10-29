日本富豪佐藤洋治新竹開講　盼促成和平共生

佐藤洋治是日本彈珠機大亨，畢生致力推廣世界和平理念。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月29日電（記者 盧誠輝）排名日本前50大富豪的日本彈珠機大亨佐藤洋治，從2003年祈願要讓世界和平後，便開始全球巡迴演講。佐藤29日前往新竹中華大學演講，以“真理的探究”為題，從何謂人？何謂生命？何謂實體？談起，深入淺出地帶出全球逾80億人口共同面對的基本課題，希望人類可以跨越民族、國籍、宗教與職業等限制，從“自我軟體”轉變成“人的軟體”來解決各種紛爭，並以共同發展的體制為經，以保存發展各民族間的歷史文化為緯，形成一個交融而又各自獨立的和平共生世界。



佐藤洋治2009年成立“Eurasia基金會”，補助全球600多所大學每年每所4萬美金經費，舉辦各式講座來推廣世界和平理念，他本人累計至今更已到全球超過300所大學巡迴演講。



佐藤洋治29日到新竹中華大學演講，他以“真理的探究”為題，從何謂人？何謂生命？何謂實體？談起。



中華大學國際人文社會暨智慧商務學院院長簡曉花表示，中華大學是竹苗地區第一間獲得Eurasia基金會補助的學校，從通過審核後便開始積極規畫並邀請包括美國、日本、韓國和台灣等15位海內外學者專家到學校演講，也很榮幸這次能邀請到Eurasia基金會理事長佐藤洋治親自到校和同學分享。



簡曉花指出，由Eurasia基金會補助的系列講座“國際人文社會概論”是該學院大一生的必修課程，目的是希望學生除了學習外語也能多跟國際接軌，透過各領域專家學者的講座，讓學生更有國際觀，瞭解現在的世界局勢與變化，並培養獨立思考的能力。