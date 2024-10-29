朱立倫：能源棄眼前花追天邊雲彩　迫切危機

國民黨主席朱立倫表示，錯誤的能源政策造成全民迫切的危機。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北10月29日電／“行政院長”卓榮泰今天到“立法院”進行專案報告時表示，各界對核能的討論，政府維持尊重態度，對於核電使用應配合法規規範、依法行政。如果未來新的核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等三個前提下，政府抱持開放討論的態度。中國國民黨主席朱立倫29日在臉書發文表示，卓榮泰結論就是必須明年5月關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代，至於目前仍然不可及的新核能技術可以研究。簡單來說就是政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民“迫切的危機”！



朱立倫指出，“充足、安全、乾淨及便宜”是能源政策四大關鍵，也是民眾的期待。但是民進黨八年多來的能源政策卻是核電除役，火力全開，全面種綠電，結果造成電力不足，影響投資意願；能源供應受制於進口，更影響到“國家安全”；高空污、高碳排犧牲人民健康；電價更是不斷高漲，推升物價造成通膨，全民還必需大量補貼台電的虧損。



朱立倫強調，簡單的說，民進黨的能源政策就是，“電力不足，‘國安’危機，空氣污染，電價高漲”！



朱立倫表示，今天卓榮泰的能源政策專案報告。結論就是必須明年5月關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代。至於目前仍然不可及的新核能技術可以研究。簡單來說就是政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民“迫切的危機”！