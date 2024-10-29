颱風又來襲高雄民眾憂　陳其邁繃緊神經

高雄市長陳其邁29日接受聯訪 中評社高雄10月29日電（記者 蔣繼平）中度颱風康芮來勢洶洶，預計週四影響台灣。高雄今年連續遭到凱米颱風、山陀兒颱風帶來嚴重災情，颱風又來也讓民眾繃緊神經。大批媒體關心市府防颱工作，民進黨籍高雄市長陳其邁29日聯訪表示，市府會隨時掌握包括抽水機、馬達、水閘門相關應變措施，也會請台電、區公所加強橫向聯繫掌握災情，做好搶修應變。



今年連續兩個颱風，7月底凱米造成淹水，10月初山陀兒狂風造成路樹倒塌災情逾2500件、災損超過新台幣30億元。連續兩次颱風災情也引發民怨。陳其邁昨晚在臉書發文提醒防颱，被網友留言“颱風別再來了”、“水溝清了沒”等等。



高雄市議會29日上午為工務部門業務質詢，中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜、邱于軒、李眉蓁、王耀裕、方信淵，還有民進黨議員黃文志等人，都關心山陀兒颱風吹倒高雄逾1萬株樹木後續處理情況，及人行道樹穴過小、樹種不適合、未適度修剪高度等議題，要求設法改善。



陳其邁29下午在淨零學院進行市政會議前受訪，媒體詢問防颱工作，陳其邁表示，預估週四可能是風力雨勢最強的時間，預報路徑南修，南部風雨也會增強。提醒市民朋友注意，預先做好防颱措施，注意颱風訊息。



針對臉書被網友留下“水溝清了沒”等留言，陳其邁聽了面不改色回應，還是提醒民眾做好相關防颱措施，市府會隨時掌握包括抽水機、馬達、水閘門相關應變措施。此外，有山陀兒造成水、電力中斷的前例，會請台電、區公所加強橫向聯繫掌握災情，做好搶修應變。