張嘉郡問是否響應遠端斷電　官員沒人參與

藍委張嘉郡。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”張嘉郡今天在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰及台“經濟部長”郭智輝，針對台電遠端斷電計劃及能源配比政策表達疑慮。張嘉郡批評遠端斷電執行率過低、未達成節電目標，她詢問現場官員是否有人響應時，結果沒有任何一位官員參與，場面尷尬。



張嘉郡也質疑能源配比中的天然氣及再生能源比例過高將影響台灣電費和競爭力，她指出，台積電的台灣廠區電費在全球範圍內最高，恐影響台灣競爭力，要求政府審慎檢討能源政策。



卓榮泰今日赴“立法院”出席“能源配比及電價政策”專案報告及備詢。



張嘉郡首先指出，台電於7月開始的自願斷電計劃意在用電高峰時透過遠端控制調節民眾家電，但至今響應率極低，不僅未達成預期目標，且無任何政府部門官員主動參與。她在質詢中批評，這樣的政策若連官員自己都不願響應，如何要求民眾支持？



接著，張嘉郡強調，台積電在台灣的廠區電價已經超過美國亞利桑那和日本熊本廠區，成為全球電價最高的製造設施。她指出，台灣的高電價會嚴重削弱企業競爭力，尤其是像台積電這樣的半導體龍頭，若考慮到天然氣與再生能源的高成本，電價只會越來越高。她質疑政府能源配比的合理性，呼籲應重新評估核能發展，以確保台灣產業的全球競爭力不會因能源政策受到拖累。



卓榮泰回應表示，能源政策的轉型需長期發展，政府將持續推進綠能發展方向，並針對電價做合理的成本反映。郭智輝則承認，國際電價對比下，台灣的電價較高，但強調會努力維持產業的電價穩定，以保障台灣的企業競爭力。