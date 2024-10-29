台陸軍操演30多輛軍車拋錨？軍方否認

裝甲586旅八輪甲車實施夜間戰術機動。（照片:台灣軍聞社） 中評社台北10月29日電／台灣陸軍為期7天6夜的“長泰19號”實兵操演昨起至11月1日進行，由六軍團擔任統裁部，中部裝甲586旅、南部機步333旅實施跨區攻防操演，並於26日、27日實施戰術機動。但今日卻傳有30多輛軍車一度故障拋錨。陸軍司令部參謀長陳建義表示，沒有30多輛車故障的狀況，不過演習過程中確實有發生預期或不預期的情況要應處。



陸軍司令部參謀長陳建義中將今於記者會上表示，任何操演前都經周詳整備，本次操演前也經統裁部、各軍團聯保廠完成裝備檢整、鑑慮。而南北部隊要從駐地進入戰術位置，再依據統裁部訓令執行戰術計劃，過程長達數百公里，同時驗證作戰計劃以及裝備妥善狀況。



針對30多輛軍車拋錨傳言，陳建義說，就統裁部掌握的數據，並沒有這樣的狀況。而過程中，可能是駕駛、車長發現車上儀表顯示狀況，在不影響交通下做預防性處置。另一種是統裁部無預警下達車輛遭破壞等臨機應處的狀況。陳建義強調，演習過程發生的，也是實際作戰場景會遭遇的狀況，這也是藉演訓讓官兵正常操作、應處，透過可就近獲得的支援系統，儘快排除故障遂行任務，這也是這次演練的重點目標。



陳建義解釋，任何操演前都會進行周詳的整備，這次操演前也由統裁部及軍團聯保廠完成裝備檢整，不過長泰操演是長距離的移動，部隊要從駐地進入戰術位置，再依統裁部的訓令執行戰術計劃，過程可能長達數百公里，這也是要驗證作戰計劃與裝備妥善狀況。



至於颱風康芮逼近，對長泰操演是否會產生影響，陳建義指出，統裁部會針對操演地區天候，全程掌握。又由於是大部隊操演，也會考慮部隊返防時間，會提早下達命令。