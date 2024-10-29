鍾東錦報告苗栗縣政：實現觀光科技新都心

鍾東錦盼苗栗能加速脫胎換骨。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月29日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日到苗栗縣議會進行施政報告，除細數任內重要政績外，也針對強化基礎建設、族群照顧齊頭並進及建構宜居宜業新苗栗等9大努力方向，擘劃縣政藍圖，他期許苗栗縣政府團隊能團結一致努力實現“觀光科技新都心”的美好願景，讓苗栗能加速脫胎換骨。



苗栗縣議會今日舉行第廿屆第四次定期會，鍾東錦率領苗栗縣政府各一級局處首長進行施政報告，會中並針對明年度苗栗縣總預算案各附屬單位的預算編列情形向議員進行說明。



鍾東錦表示，他帶領團隊施政即將屆滿2年，已招商引資逾新台幣2146億元，感謝“中央”與2位縣籍“立委”的協助，還有議員的支持與縣府團隊的努力，才能讓許多施政項目有顯著成果，未來也會針對9大主軸帶領縣府團隊繼續迎風穩健前行。



鍾東錦指出，產業永續並進、建構宜居宜業新苗栗及強化基礎建設、驅動城市發展動能等政策是他未來任內最重要的施政2大主軸，尤其是苗栗9月30日剛獲“行政院”核定“桃竹苗大矽谷推動方案”，可望以土地大、成本低、交通便利等優勢，掌握發展契機。



第3大主軸是數位接軌國際、建構全齡樂學城市，鍾東錦希望運用“中央”核定的3.2億經費提升軟硬體設施，縮短教育城鄉落差。第4大主軸為推廣安心農產、打造國際農業品牌，鍾盼藉由苗栗過去多元而豐富的農特產品優勢，多與各國緊密合作，讓苗栗優質農產能躍上國際舞台。



第5大主軸為觀光與藝文交織、催生魅力宜遊城市，鍾東錦強調會持續舉辦各類藝文活動與建置旅遊亮點，吸引更多觀光客能到苗栗旅遊。第6大主軸是族群照顧齊頭並進、多元文化百花齊放，鍾希望結合各方資源推動部落終身學習與文化傳承，並全力協助新住民生活適應與關懷服務照顧。



第7大主軸是提升長照社福量能、營造全齡友善家園，鍾東錦表示縣府已爭取到“衛福部”補助的3.2億元，將持續運用在長照機構與社區照顧關懷據點，提升各地的醫療量能。第8大主軸為推動青銀職涯發展、鼓勵青年公共參與，鍾指出，除輔導協助中高齡重返職場外，也鼓勵青年返鄉創業及就業，並踴躍投入公共事務。



鍾東錦強調，第9大主軸則是全力打造安全、韌性、永續、安居的幸福家園，也會全面強化災害防救，打造安全韌性城市，並持續辦理災害防救演習，積極維護平穩的治安、順暢的交通，齊心協力來守護家園安全。