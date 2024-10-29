郭智輝提跨國買綠電　綠委力挺討論可行性

郭智輝、卓榮泰、劉鏡清（左起）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）台“經濟部長”郭智輝近日提出在菲律賓設置電廠，透過船隻或海底電纜等方式將綠電300多公里輸送回台灣的構想。民進黨親賴“立委”鍾佳濱下午質詢力挺這樣的概念說，聽過新加坡跟澳洲要建立4300公里電纜，要把澳洲光電送到新加坡。如果300公里都不可能，那4300公里是瘋了嗎？“行政院長”卓榮泰回覆說，有聽到過，隨著技術進步與跨國合作應該是必然趨勢。



“行政院長”卓榮泰今天到“立法院”專案報告“賴政府”能源配比及電價政策”，並備質詢。



鍾佳濱質詢提及，最近部長說要從台灣到菲律賓拉300公里電纜將綠電送到台灣，是否有聽過新加坡跟澳洲要建立4300公里電纜把澳洲光電送到新加坡？卓榮泰表示，有聽過。鍾佳濱接著說，300公里都不可能，那4300公里是瘋了嗎？卓榮泰也說，隨著技術進步與跨國合作應該是必然趨勢。



鍾佳濱指出，澳洲北部發的光電可以提供台積電四成使用，為什麼新加坡要這麼多電，因為要發展AI，新加坡需要電願意投資，這樣想法切合實際嗎？郭智輝表示，新加坡也是多元綠能，現在還有另外想法，是要從新加坡到東南亞作要區域網絡。



鍾佳濱說，台灣綠電“生吃都不夠還要曬成乾嗎？”綠電一定要海外輸入，目前有三種方式，包括海底電纜、管路液態運輸，或是船舶運輸，台灣適合哪一種？



郭智輝指出，只要成本低就可以，以目前科技發展海底電纜成本跟距離有關係，而海底電纜成本與船舶運輸差不多。“國發會主委”劉鏡清也補充，新加坡最近還一個方案簽約，是跟印尼直接買綠電，再拉電纜到新加坡。