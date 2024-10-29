台菲電力合作為美軍？郭智輝否認

卓榮泰（左）與郭智輝（右）備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”謝龍介今日質詢提問，菲律賓電力輸台計劃與是否將提供駐菲美軍電力?“經濟部長”郭智輝回應表示，台菲電力合作的目的是增強台灣電力來源，並非優先供應美軍，並承諾將審慎檢討太陽能光電對生態的影響。



“行政院長”卓榮泰今日赴“立法院”出席“能源配比及電價政策”專案報告及備詢。



謝龍介質詢時首先指出，台灣今年的黑面琵鷺數量較去年減少93隻，台南更是減少了191隻。他質疑，這一減少與濁水溪口和屏東等地的太陽能光電設置有關，暗示太陽能設置可能擠壓候鳥的棲息地和覓食區域，導致候鳥數量下降，這些情況反映出台灣能源政策未能有效平衡生態保護與能源需求。



對於謝龍介的質疑，卓榮泰回應表示，政府多年來已努力保育黑面琵鷺，並取得了一定成效，從200多隻的數量增長到全球近7000隻的保育成果。他指出，每年在農曆年後的普查數據中都可見黑面琵鷺數量逐步上升，但也承認今年台南地區的數量減少，將進一步關注太陽能板設置對候鳥生態的潛在影響。



謝龍介接著指出對台灣與菲律賓的電力合作計劃的疑慮，質疑“經濟部”目前積極在菲律賓設立太陽能電廠，可能與當地美軍設施的電力需求有關。他認為，美軍與菲律賓合作的軍事設施，尤其是雷達站等設施，對電力有極大需求，“經濟部”的電力投資可能優先服務於當地美軍設施，並擔心若菲律賓的電力資源被當地需求優先分配，台灣可能難以從此合作中受益，最終變成替他國補充電力，卻無法有效供應台灣自身的能源需求。



郭智輝對此回應說，菲律賓的電力合作項目主要考量拓展能源來源，以分散台灣本土的供電壓力，並未以美軍設施為首要目標。他解釋，台灣與菲律賓的合作計劃旨在建立長期穩定的電力輸送，以補足台灣的電力不足，但也會確保台灣的能源政策不受到他國需求主導。郭智輝進一步承諾，未來會更全面考量生態影響，對政策進行必要檢討，以避免台灣本土生態和能源安全受到負面影響。



謝龍介提醒，政府應謹慎考量地緣政治風險，強調台灣在能源政策的制定上應以生態和“國家利益”為優先，避免因外部需求而犧牲自身利益。