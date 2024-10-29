鍾東錦：行政立法出現爭議　賴有義務調解

鍾東錦今日到苗栗縣議會進行施政報告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月29日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日到苗栗縣議會進行施政報告，民進黨籍苗栗縣議員陳光軒在議程結束前，起身發言希望鍾能以父母官的角度呼籲苗栗2位區域“立委”能讓“中央”總預算案儘速過關，鍾則對此表示，“立法院”的事務他不便置喙，但他提到，立法和行政兩院的爭議，以賴清德的高度，最有權利與義務居間調解，畢竟雙方一再衝突、僵持並非好現象，人民要的是“國泰民安”而非煙硝四起。



苗栗縣議會今日舉行第廿屆第四次定期會，鍾東錦率領苗栗縣政府各一級局處首長進行施政報告，會中並針對明年度苗栗縣總預算案各附屬單位的預算編列情形向議員進行說明鍾強調，他帶領團隊施政即將屆滿2年，已招商引資逾新台幣2146億元，感謝“中央”與2位縣籍“立委”的協助，還有議員的支持與縣府團隊的努力，才能讓許多施政項目有顯著成果，未來也會針對9大主軸帶領縣府團隊繼續迎風穩健前行。



在議程結束前，民進黨籍苗栗縣議員陳光軒突然起身發言指出，近期“行政院”和“立法院”都有到苗栗來關心地方建設，但“中央”的總預算案卻仍持續卡關，他希望鍾東錦能以縣長的身分呼籲苗栗2位區域“立委”儘速讓“中央”總預算案過關，以免影響地方重大建設與縣政推動的期程。



鍾東錦則表示，“立法院”的事務他不便置喙，各黨派各有政治考量與智慧，他相信賴清德有智慧可以化解。至於立法和行政兩院的爭議，以賴的高度最有權利與義務居間調解，畢竟雙方一再衝突、僵持並非好現象，人民要的是國泰民安而非煙硝四起，反觀苗栗縣在府會和諧的氛圍下，施政會更有力道也更有成就感。