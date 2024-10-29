高雄市慶百年　改造“哈瑪星號”推鐵道復駛

高雄推出全台最大百年鐵道復駛計劃，改造“濱線觀光列車－哈瑪星號”與升級“哈瑪星鐵道園區”。（高雄市文化局提供） 中評社高雄10月29日電／高雄市政府為慶祝設市百年，耗時一年規劃“濱線觀光列車-哈瑪星號”的復駛計劃及“哈瑪星鐵道園區”的升級改造，投入逾2千人力，將於11月30日正式啟動。此次計劃是全台規模最大的鐵道復駛專案，旨在活化高雄百年鐵道，讓舊貨運軌道重現生機，並結合觀光功能。



高雄市文化局29日發布新聞稿表示，市府改造全新“濱線觀光列車-哈瑪星號”與重新升級“哈瑪星鐵道園區”。在原來百年貨運舊軌道上，營運迎接未來的觀光列車。鐵道園區將展示超過30輛，台灣鐵路歷史上各式載客載貨與工作用列車，打造專屬高雄特色的鐵道園區。



民進黨籍高雄市長陳其邁表示，今年是高雄設市100年，也是鐵路通車124週年；鐵道通車猶如打通高雄港的任督二脈，高雄成為全台商貨集散的必經之地，更讓高雄從海邊的漁村、安平港替代港口，百年間一躍成為南台灣最大城市，國際級港口與工業城市。



陳其邁說，在今年歡慶高雄設市百年所企劃的“百年好市”系列活動中，市府展開一場為期超過1年、動員超過2000人，近乎不可能任務的“鐵道復駛”計劃。此計劃不僅是讓百年舊軌道再次行駛，更改造全新“濱線觀光列車-哈瑪星號”，呼應原高雄港貨運特色的鐵道專列。



高雄市文化局指出，此次復駛計劃“濱線觀光列車-哈瑪星號”邀請高雄設計師辜達齊在敞車（無蓋的貨車）的基礎上，運用“枕木”的鐵道元素，設計能夠載人的列車，不僅要復原高雄港站以載貨為主的歷史意義，更要提供全新的鐵路搭乘觀光體驗。