收沈慶京政治獻金遭牽連　高雄藍議員大方認

國民黨高雄市議員黃柏霖接受採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月29日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨“立委”黃珊珊被爆料收取威京集團主席沈慶京政治獻金，黃珊珊還加碼曝光其他13名藍綠民代也有收過威京集團旗下中工機械捐款。被點名的中國國民黨高雄市議員陳麗娜與黃柏霖29日都大方承認、也感謝捐款。不過對於捲入風波，黃柏霖認為無所謂，本來就要經得起檢視，但“自己的事講自己就好，不用扯別人”。



黃珊珊29日在臉書承認有收中工機械的政治獻金，但強調一切合法，並曝光同公司過去也曾捐給其他13名藍綠政治人物，包含游顥、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、戴錫欽、林姿妙、國民黨，2020年則有捐獻政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌、沈智慧等人。



依據資料，國民黨高雄市議員陳麗娜收到中工機械新台幣30萬元政治獻金，國民黨高雄市議員黃柏霖收到10萬元政治獻金。



黃柏霖表示，收到的新台幣10萬元都有如實申報，所以外界都查得到，感謝選舉時的贊助，以及所有來自各界的捐款。對於被捲入民眾黨事件風波，黃柏霖則說，無所謂，政治人物就是要經得起檢驗，但他認為“自己的事講到自己就好，不用去扯其他人。”



陳麗娜表示，本來就認識沈慶京、沈慶光（中工機械股份有限公司前董事長），沈慶光也曾擔任國民黨中常委，與沈慶京不熟，只見過幾次面，與沈慶光較熟；有人願意捐錢就很感謝，新台幣30萬元是很高數字，幫助很大，當時有打電話致謝。



陳麗娜也說，威京集團在高雄沒有大投資，中石化有一些土地，因此根本插不上手；捐款依法申報，不會否認。