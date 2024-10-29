英系綠委促提高能源儲量天數　卓榮泰應允

針對能源相關議題，綠委莊瑞雄（右）向卓榮泰提出質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）民進黨籍英系“立委”莊瑞雄今日質詢時提及台灣因地緣政治關係，能源儲量應該要提高，“行政院長”卓榮泰答覆表示，未來會持續增加能源安全儲量，現在數字研議過程中，至於用什麼途徑，就是增加接氣站、接氣槽、增加航次、班次等方式，這是在未來的計劃中。



“行政院長”卓榮泰今天前往“立法院”專案報告“賴政府”能源配比及電價政策”，並備質詢。



莊瑞雄質詢提到，現在來看非核家園是對環境永續與世界接軌，但台灣將近96%能源要仰賴進口，近期大陸軍演採用封鎖方式，民眾會聯想封鎖的話，能源是否會面臨短缺？台灣位處於國際政治風險比較高的地區，我們要未雨綢繆，想到面對這樣大陸軍演，我們能源進口儲量多少天？



“經濟部長”郭智輝表示，名目上天然氣儲量是8天，煤炭42天，我們不能講太詳細，因為這是“國安”問題。



莊瑞雄則說，台灣的隔壁日本是36天，俄烏戰爭時，歐盟跟會員國說，能源儲備是30到60天，台灣本身怎麼進一步提升儲備能源天數，這部分跟別人比較，地緣政治我們是比較緊張，我們天然氣儲量8天，確實要未雨綢繆去因應突發狀況，這是政府責無旁貸。



卓榮泰也說，未來會持續增加安全儲量，現在數字研議過程中，用什麼途徑就是增加接氣站、接氣槽、增加航次、班次等，增加我們的儲量，這都在我們未來計劃當中。