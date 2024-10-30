特朗普指台偷半導體　黃奎博：執政會討更多

政大外交系教授黃奎博接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）針對美國大選共和黨總統候選人特朗普指控台灣“偷走”美國半導體生意的言論，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，這顯示民進黨政府對美國、特朗普及其周邊幕僚的溝通政策都是失敗，使特朗普團隊有錯誤觀念。民進黨政府應該讓美國知道，除了半導體外，還有什麼與美國有重要連結？才能成為美國的真正朋友。



黃奎博指出，特朗普對台灣根深蒂固的錯誤的觀念，以為台灣是偷走美國的晶片半導體產業生意，這證明民進黨政府的外交踏實程度還有待加強，也因此特朗普對台灣的要求恐怕將會更多。半導體是台灣對外出口貿易占有重中之重地位，若美國對台灣進一步索求，台灣有辦法應對嗎？



黃奎博，出生於嘉義，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、“台灣民主基金會”兼職副執行長、陸委會諮詢委員、政大國際事務學院副院長、國民黨副秘書長等，現為政大國際事務學院外交政策研究中心主任、對外關係協會秘書長、台北市政府顧問等。



黃奎博向中評社說，台灣面對美國的要求，是否只能兩手一攤、讓特朗普愛加關稅就加？晶片產業要移到美國就移？如此一來，將對台灣的根本利益影響深遠。現在民進黨政府應先讓台灣、外資都要安心，而不是裝作沒聽到、沒看到，難道要等美國總統大選11月5日結果出爐後才做打算？



他說，台灣也要讓美國知道，除了半導體外，還有什麼與美國有重要連結，不是只邀請美國的智庫專家、議員來台看看就好，而是要真正深化台美關係，使美國知道台灣是真的不可或缺的朋友，而非相互計算利益的關係。



針對特朗普、民主黨總統候選人賀錦麗，誰當選後對台影響的差異，黃奎博說，特朗普比較有高度不可預測性，對中美、兩岸關係方面，全部都是比較危險的。當然特朗普說過的話是否一定做到？也不一定，只是既然特朗普有加徵關稅的念頭，那兩岸面對特朗普這顆變化球，都要及早準備。

