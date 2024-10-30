林永樂：藍綠執政台美關係如常　差異在兩岸

對外關係協會理事長、台灣前“外交部長”林永樂接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）針對美國前總統、2024美國大選共和黨候選人特朗普指控台灣“偷走”美國半導體生意的言論，對外關係協會理事長、台灣前“外交部長”林永樂接受中評社訪問認為，這只是特朗普的政治選舉語言，無論是特朗普還民主黨總統候選人賀錦麗當選，抑或是台灣藍綠執政，台美關係都密切合作如常，藍綠差異是在兩岸關係，民進黨上台較差。



林永樂指出，特朗普面臨11月5日美國總統大選開票，因此會講些選舉語言，但他倒是覺得台美關係不會有什麼特別的變動，台積電本來就與美國合作密切，已在美國亞利桑那州投資、加速設廠，，預定明年還有新的計劃推動；而台美軍購也進行非常多年，美國多年對台灣的安全維護也是支持，這些都是連續性工作，不會因特朗普的發言就有所大改變、大影響。



林永樂，政治大學國際貿易研究所及美國喬治城大學外交學院雙碩士，現任對外關係協會理事長、“國策研究院”資深顧問。曾任台灣駐美國休士頓辦事處長、歐洲司及國際組織司長、駐格瑞那達“大使”兼駐駐聖文森國“大使”、駐印尼代表、駐歐盟兼駐比利時代表，2012年擔任馬英九時期“外交部長”，2016年擔任蔡英文時期駐英代表，2020年7月退休。



林永樂說，就當特朗普只是講些政治選舉語言，這些語言與台美實際關係情況，還是有所差距，台美是持續合作，包括軍購、台積電等，都朝正面發展。



林永樂向中評社說，差異是差在兩岸關係，特朗普上任對台美、兩岸如常，主要是中國國民黨或民進黨執政，民進黨上任的兩岸關係比國民黨執政差，這才是真正的差距。

