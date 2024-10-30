李眉蓁：高雄氛圍不同　韓來走動能激起認同

國民黨高雄市議員李眉蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月30日電（記者 蔣繼平）2020年罷韓的同意罷免票高達93萬票，時過境遷，4年後韓國瑜擔任中國國民黨籍“立法院長”，好感度谷底翻身。高雄對韓是否真的釋懷，成為最大的謎，對此，4年前出來扛下罷韓後市長補選的國民黨高雄市議員李眉蓁認為，當時氛圍是高雄人氣頭上以及被炒作，但時過境遷，看到韓的表現，高雄肯定韓的聲音逐漸出來，韓若來高雄，相信能激發更多認同，歡迎有機會多回來走走。



李眉蓁，1979年生，高雄人，正修科技大學化妝品與時尚彩妝所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。父親李榮宗曾任高雄市議員、高雄市果菜市場總經理。李眉蓁2020年罷韓後曾代表國民黨參選市長補選，輸給民進黨陳其邁。



李眉蓁解讀高雄氛圍的變化，她形容說，夫妻吵架通常會氣頭上，吵架也是一種溝通，當時大家在氣頭上，加上被社會氛圍炒作起來，但現在靜下心來，看到韓國瑜擔任“立法院長”把持得很好，“現在最信任的還是韓國瑜”，聽到基層開始有這種肯定出來，高雄人熱情但又含蓄，如果韓國瑜回到高雄走走，相信會激出更多認同。



是否擔心“黑韓產業鏈”到時又開始炒作？李眉蓁表示，去年她參選“立委”時，韓國瑜有來陪她掃街，當時感覺非常熱情，民眾來的非常多，所以這個真的不用考量太多，韓國瑜擔任“院長”表現已做到讓大家非常信任，之後再回到南部，相信南部人還是會給機會，“現在氛圍不一樣”。



李眉蓁強調，綠營側翼已經沒有什麼可以黑了，一直在講舊的東西，選舉都過了這麼久，“同一齣戲演太多次，大家都不想看了”。她認為，這幾年經過多次選舉，會發現民進黨就是永遠都在搞選舉、搞鬥爭，沒有正當性的罷免，人民眼睛還是雪亮的，民眾還是會睜大眼睛去看，不會隨民進黨起舞。

